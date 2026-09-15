Elche - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 6
15 de Septiembre de 2026 21:30 .h
Finalizado
2
3
Min. '
Final del partido, Elche 2, Real Madrid 3.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Elche 2, Real Madrid 3.
Min. 90'+6''
Mano de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 90'+5''
Falta de Thomas Lemar (Elche).
Min. 90'+5''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+4''
Gonzalo Villar (Elche) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+4''
Falta de Thomas Lemar (Elche).
Min. 90'+4''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+3''
Josan (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+3''
Falta de Josan (Elche).
Min. 90'+3''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 90'+2''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Denzel Dumfries sustituyendo a Yan Diomande.
Min. 90'+1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 2, Real Madrid 3. Carlos Espí (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Remate fallado por Carlos Espí (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 90''
Remate rechazado de Endrick (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 89''
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 88''
Abiel Osorio (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 88''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 87''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Carlos Espí sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 86''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Endrick sustituyendo a Aurélien Tchouaméni.
Min. 86''
Min. 86''
El juego está detenido (Elche).
Min. 86''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 85''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yan Diomande.
Min. 83' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 2, Real Madrid 2. Fer Niño (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Josan.
Min. 81''
Min. 80''
El juego está detenido (Elche).
Min. 80''
Cambio en Elche, entra al campo Josan sustituyendo a Tete Morente.
Min. 79''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 78''
Lucas Cepeda (Elche) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 78''
Falta de Lucas Cepeda (Elche).
Min. 78''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 76''
Remate rechazado de Yan Diomande (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 73''
Ibrahima Konaté (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 73''
Abiel Osorio (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 73''
Falta de Ibrahima Konaté (Real Madrid).
Min. 71' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 1, Real Madrid 2. Abiel Osorio (Elche) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Lucas Cepeda con un centro al área.
Min. 68''
Cambio en Elche, entra al campo Fer Niño sustituyendo a Martim Neto.
Min. 68''
Cambio en Elche, entra al campo Rubén Sánchez sustituyendo a Buba Sangaré.
Min. 68''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Jude Bellingham sustituyendo a Arda Güler.
Min. 68''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 67''
Falta de Tete Morente (Elche).
Min. 67''
Ibrahima Konaté (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Arda Güler tras un contraataque.
Min. 63''
Remate fallado por Tete Morente (Elche) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 63''
Min. 63''
Min. 62''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 61''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Lucas Cepeda.
Min. 61''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 60''
Min. 60''
Min. 59''
Remate fallado por Martim Neto (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thomas Lemar.
Min. 58''
Remate fallado por Ibrahima Konaté (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras botar una falta.
Min. 58''
Cambio en Elche, entra al campo Thomas Lemar sustituyendo a Germán Valera.
Min. 58''
Cambio en Elche, entra al campo Lucas Cepeda sustituyendo a Marc Aguado.
Min. 57''
Falta de Tete Morente (Elche).
Min. 57''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 56''
Fuera de juego, Real Madrid. Dean Huijsen intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 54''
Remate fallado por Martim Neto (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gonzalo Villar.
Min. 51''
Falta de Gonzalo Villar (Elche).
Min. 51''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Corner,Elche. Corner cometido por Ibrahima Konaté.
Min. 49''
Remate rechazado de Abiel Osorio (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Tete Morente con un pase de cabeza.
Min. 48''
Roy Revivo (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Falta de Yan Diomande (Real Madrid).
Min. 47''
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 46''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yan Diomande.
Min. 46''
Min. 46''
Ibrahima Konaté (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Elche 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Elche 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Tete Morente (Elche) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Germán Valera.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 44''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 43''
Remate fallado por Abiel Osorio (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Roy Revivo.
Min. 41''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Corner,Elche. Corner cometido por Marc Cucurella.
Min. 38''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 38''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 37''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 35''
Min. 34''
El juego está detenido debido a una lesión Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 33' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Elche 0, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yan Diomande con un centro al área.
Min. 32''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Min. 32''
Marc Cucurella (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 32''
Falta de Germán Valera (Elche).
Min. 31''
Marc Aguado (Elche) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 31''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Germán Valera.
Min. 27''
Min. 27''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Matías Dituro, Elche. Elche 0, Real Madrid 1.
Min. 25''
Arda Güler (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.
Min. 25''
Falta de Víctor Chust (Elche).
Min. 25''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 24''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 23''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 22''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Aguado.
Min. 21''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 18''
Min. 18''
Min. 17''
Remate fallado por Abiel Osorio (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Germán Valera.
Min. 14''
Fuera de juego, Elche. Federico Redondo intentó un pase en profundidad pero Abiel Osorio estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Min. 13''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Buba Sangaré.
Min. 10''
Falta de Gonzalo Villar (Elche).
Min. 10''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate fallado por Tete Morente (Elche) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Buba Sangaré con un centro al área.
Min. 7''
Falta de Ibrahima Konaté (Real Madrid).
Min. 7''
Tete Morente (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Min. 5''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Yan Diomande (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 4''
Tete Morente (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 4''
Falta de Yan Diomande (Real Madrid).
Min. 4''
Remate rechazado de Germán Valera (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Martim Neto.
Min. 2''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arda Güler después de un pase en profundidad.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento