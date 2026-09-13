Levante - FC Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
13 de Septiembre de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 45
0
2
Min. 45'+1''
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+1''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 45'+1''
Víctor García (Levante UD) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Dani Requena (Levante UD) remate con la derecha desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 43''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 43''
Manu Sánchez (Levante UD) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Fuera de juego, Levante UD. Dani Requena intentó un pase en profundidad pero Jeremy Toljan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37''
Remate fallado por Víctor García (Levante UD) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 35''
Rodri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Min. 35''
Remate fallado por Jon Ander Olasagasti (Levante UD) remate con la derecha escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 35''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 35''
Víctor García (Levante UD) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Se reanuda el partido.
Min. 32''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 31''
Se reanuda el partido.
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Gerard Martín (Barcelona).
Min. 29''
El juego está detenido (Levante UD).
Min. 29''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Levante UD.
Min. 27''
Fuera de juego, Levante UD. Jon Ander Olasagasti intentó un pase en profundidad pero Jeremy Toljan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Jon Ander Olasagasti (Levante UD).
Min. 23''
Falta de Xavi Espart (Barcelona).
Min. 23''
Adrián de la Fuente (Levante UD) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante UD 0, Barcelona 2. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Raphinha.
Min. 16''
Xavi Espart (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Min. 16''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roger Brugué (Levante UD) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Adrián de la Fuente.
Min. 15''
Corner,Levante UD. Corner cometido por Xavi Espart.
Min. 15''
Remate rechazado de Petar Ratkov (Levante UD) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 12''
Xavi Espart (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 12''
Falta de Adrián de la Fuente (Levante UD).
Min. 12''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fermín López.
Min. 9''
Remate parado por bajo a la izquierda. Adrián de la Fuente (Levante UD) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 8''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 8''
Petar Ratkov (Levante UD) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Fuera de juego, Levante UD. Hugo Sotelo intentó un pase en profundidad pero Aïssa Mandi estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 6''
Dani Requena (Levante UD) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Levante UD 0, Barcelona 1. Xavi Espart (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Raphinha.
Min. 1''
Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento