Real Betis - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 4
04 de Septiembre de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 45
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Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álvaro Valles.
Min. 45'+1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 45''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 44''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 43''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Falta de Antony (Real Betis).
Min. 43''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 43''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 42''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 42''
Isco (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Denzel Dumfries.
Min. 40''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 40''
Héctor Bellerín (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Cambio en Real Betis, entra al campo Marc Bartra sustituyendo a Diego Llorente debido a una lesión.
Min. 39''
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Diego Llorente (Real Betis).
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler después de un pase en profundidad.
Min. 31''
Min. 29''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 28''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 28''
Cucho Hernández (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 27''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 24''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 24''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 21''
Remate fallado por Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Antony.
Min. 19''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 19''
Pablo Fornals (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 18''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Isco.
Min. 16''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 16''
Falta de Marc Roca (Real Betis).
Min. 15''
Vinícius Júnior (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Arda Güler.
Min. 13''
Fuera de juego, Real Madrid. Federico Valverde intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 12''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego Llorente.
Min. 12''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Arda Güler.
Min. 11''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior tras un saque de esquina.
Min. 11''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 10''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Roca.
Min. 9''
Marc Cucurella (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Falta de Héctor Bellerín (Real Betis).
Min. 8''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Denzel Dumfries con un pase de cabeza.
Min. 8''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Falta de Facundo Bernal (Real Betis).
Min. 8''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 5''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 5''
Fran García (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras botar una falta.
Min. 3''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 3''
Falta de Héctor Bellerín (Real Betis).
Min. 1''
Min. 1''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento