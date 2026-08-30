Real Madrid - Málaga en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
30 de Agosto de 2026 17:00 .h
2ª parte - Min. 56
3
0
Min. 57''
Remate parado. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 55''
Jude Bellingham (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 51''
Fuera de juego, Málaga CF. Carlos Puga intentó un pase en profundidad pero David Larrubia estaba en posición de fuera de juego.
Min. 51''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 51''
Chupe (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 49''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Brahim Díaz estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Ángel Recio (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 46''
Antonio Rüdiger (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 46''
Falta de Rafita (Málaga CF).
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 3, Málaga CF 0.
Min. 45''
Cambio en Málaga CF, entra al campo Pablo Martínez sustituyendo a Rafa Rodríguez.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Madrid 3, Málaga CF 0.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Rafa Rodríguez (Málaga CF) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de David Larrubia.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Chupe (Málaga CF) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Larrubia.
Min. 43''
Remate rechazado de Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Antonio Rüdiger.
Min. 43''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rafita.
Min. 42''
Rafa Rodríguez (Málaga CF) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Joaquín Muñoz tras un saque de esquina.
Min. 42''
Corner,Málaga CF. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 40''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Larrubia.
Min. 38''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ángel Recio.
Min. 38''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 36''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Falta de Carlos Puga (Málaga CF).
Min. 36''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dean Huijsen.
Min. 34''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ángel Recio.
Min. 32''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 32''
Rafa Rodríguez (Málaga CF) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Málaga CF 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 27''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Izan Merino (Málaga CF).
Min. 26' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Alfonso Herrero, Málaga CF. Real Madrid 2, Málaga CF 0.
Min. 26''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 26''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 19' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Málaga CF 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha al centro de la portería.
Min. 17''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Rafita (Málaga CF).
Min. 16''
Remate fallado por Joaquín Muñoz (Málaga CF) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Larrubia.
Min. 15''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 15''
Falta de Carlos Puga (Málaga CF).
Min. 14''
Remate fallado por Rafa Rodríguez (Málaga CF) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 13''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 13''
Einar Galilea (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Chupe.
Min. 11''
Remate rechazado de Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 11''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Izan Merino.
Min. 7''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Rafa Rodríguez (Málaga CF).
Min. 4''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 1''
Remate fallado por Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 1''
Remate rechazado de David Larrubia (Málaga CF) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Chupe.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento