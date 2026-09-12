Real Madrid - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
12 de Septiembre de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 44
3
0
Min. 45''
Kylian Mbappé (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 43''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 42''
Bernardo Silva (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 40''
Remate fallado por Ibrahima Konaté (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Yan Diomande con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pathé Ciss.
Min. 40''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 39''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pathé Ciss.
Min. 39''
Remate rechazado de Bernardo Silva (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 37''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 35' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Rayo Vallecano 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 33''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Adrià Pedrosa.
Min. 31''
Remate fallado por Yan Diomande (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Denzel Dumfries.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergio Camello (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Adrià Pedrosa.
Min. 29''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 29''
Gnangoro (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate rechazado de Álvaro García (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 26''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 26''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sergio Camello (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Gnangoro.
Min. 25''
Fuera de juego, Real Madrid. Bernardo Silva intentó un pase en profundidad pero Denzel Dumfries estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 24''
Yan Diomande (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Adrià Pedrosa (Rayo Vallecano).
Min. 23''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Gnangoro (Rayo Vallecano).
Min. 19''
Bernardo Silva (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Sergio Camello (Rayo Vallecano).
Min. 17' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Rayo Vallecano 0. Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 17''
Falta de Ibrahima Konaté (Real Madrid).
Min. 17''
Sergio Camello (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 13''
Penalti a favor del Real Madrid. Álvaro Carreras sufrió falta en el área.
Min. 13''
Penalti cometido por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) tras una falta dentro del área.
Min. 11''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Bernardo Silva tras un saque de esquina.
Min. 10''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Unai López.
Min. 10''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Giorgi Tsitaishvili (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedro Díaz.
Min. 7''
Falta de Ibrahima Konaté (Real Madrid).
Min. 7''
Sergio Camello (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Gnangoro.
Min. 3''
Yan Diomande (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento