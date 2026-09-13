Real Sociedad - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
13 de Septiembre de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 45
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Min. 45'+1''
Final primera parte, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 45'+1''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 42''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marcos Llorente tras un saque de esquina.
Min. 41''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mamadou Sarr.
Min. 41''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 41''
Remate parado a la escuadra izquierda. Sergio Gómez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 40''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 39''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Morten Hjulmand.
Min. 39''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 38''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 36''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 36''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate fallado por Luka Sucic (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luken Beitia con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 33''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 30''
Falta de Mamadou Sarr (Real Sociedad).
Min. 30''
Lee Kang-In (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 26''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Dávid Hancko intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Remate fallado por Morten Hjulmand (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Lee Kang-In con un centro al área tras botar una falta.
Min. 24''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 24''
Morten Hjulmand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 22''
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 18''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 18''
Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad).
Min. 18''
Cristian Romero (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 17''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Falta de Luken Beitia (Real Sociedad).
Min. 16''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 13''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 9''
Se reanuda el partido.
Min. 9''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Falta de Morten Hjulmand (Atlético de Madrid).
Min. 6''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate fallado por Lee Kang-In (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 4''
Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad).
Min. 4''
Morten Hjulmand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento