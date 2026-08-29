Sevilla - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
29 de Agosto de 2026 21:30 .h
1ª parte - Min. 22
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Min. 23''
Remate fallado por Kike Salas (Sevilla) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 20''
Remate fallado por Marc Pubill (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 19''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Andrés Castrín.
Min. 17''
Se reanuda el partido.
Min. 17''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 11''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Julio Díaz (Sevilla).
Min. 8''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Juan Iglesias (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Robbie Ure (Sevilla) con un remate desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julio Díaz con un centro al área.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sevilla 0, Atlético de Madrid 1. Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Lee Kang-In.Gol confirmado tras la revisión del VAR
Min. 2''
Falta de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Lucien Agoumé (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Morten Hjulmand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Robbie Ure (Sevilla).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento