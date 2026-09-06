Valencia CF - FC Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 4
06 de Septiembre de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 7
0
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Min. 16''
Fuera de juego, Valencia. Mouctar Diakhaby intentó un pase en profundidad pero Arnau Martínez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 16''
Falta de Xavi Espart (Barcelona).
Min. 16''
Pablo Maffeo (Valencia) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 15''
Fuera de juego, Barcelona. Pedri intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Decisión del VAR: No Fue Gol Valencia 0-1 Barcelona.
Min. 8''
GOL ANULADO POR EL VAR: Lamine Yamal (Barcelona) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 8''
Fuera de juego, Barcelona. Fermín López intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Valencia 0, Barcelona 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha por el centro de la portería. Asistencia de Fermín López.
Min. 3''
Fuera de juego, Valencia. Javi Guerra intentó un pase en profundidad pero Arnaut Danjuma estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento