Levante - Alavés en directo

¡¡Once de gala en el Levante!! Javi Calleja repite prácticamente su once inicial del choque de la ida en Mendizorroza, con la única novedad de Rubén Vezo por Sergio Postigo en el centro de la zaga. El defensa portugués, que viene de superar una lesión muscular en los isquiotibiales de su muslo izquierdo, no salía de inicio desde el 31 de marzo contra el Real Zaragoza, cuando notó la molestia a los cinco minutos de partido. Hay que recordar que no están por lesión Pablo Martínez y José Campaña.