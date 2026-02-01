Eibar - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 24
01 de Febrero de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 55
1
0
Min. 56''
Corner,Eibar. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. 55''
Corner,Eibar. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 55''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. José Corpas (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergio Álvarez.
Min. 53''
Falta de José Corpas (Eibar).
Min. 53''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Anaitz Arbilla.
Min. 52''
Falta de Peru Nolaskoain (Eibar).
Min. 52''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 51''
Remate fallado por Peru Nolaskoain (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ander Madariaga con un centro al área tras botar una falta.
Min. 50''
Lander Olaetxea (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Falta de Manu Rodríguez (Sporting Gijón).
Min. 48' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Eibar 1, Sporting Gijón 0. Ander Madariaga (Eibar) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Javi Martón.
Min. '
Empieza segunda parte Eibar 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Eibar 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+1''
Falta de Jon Guruzeta (Eibar).
Min. 45'+1''
Manu Rodríguez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate rechazado de Anaitz Arbilla (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ander Madariaga.
Min. 44''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Dani Queipo intentó un pase en profundidad pero Brian Oliván estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
Falta de Peru Nolaskoain (Eibar).
Min. 43''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 42''
Corner,Eibar. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. 40''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jon Guruzeta (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Corpas.
Min. 39''
Se reanuda el partido.
Min. 39''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Diego Sánchez sustituyendo a Pablo Vázquez debido a una lesión.
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 35''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Eric Curbelo.
Min. 34''
Lander Olaetxea (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Falta de Lander Olaetxea (Eibar).
Min. 33''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Sergio Álvarez (Eibar) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 32''
Falta de Dani Queipo (Sporting Gijón).
Min. 24''
Corner,Eibar. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 23''
Remate fallado por Ander Madariaga (Eibar) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anaitz Arbilla con un centro al área.
Min. 21''
Sergio Cubero (Eibar) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Falta de Dani Queipo (Sporting Gijón).
Min. 15''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remata al poste izquierdo, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Brian Oliván con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 14''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Lander Olaetxea.
Min. 11''
José Corpas (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 11''
Falta de José Corpas (Eibar).
Min. 11''
Brian Oliván (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate parado por bajo a la izquierda. Javi Martón (Eibar) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Anaitz Arbilla.
Min. 6''
Corner,Eibar. Corner cometido por César Gelabert.
Min. 5''
Corner,Eibar. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 4''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 4''
Falta de Sergio Cubero (Eibar).
Min. 4''
Remate fallado por Dani Queipo (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Brian Oliván.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento