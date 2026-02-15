Albacete - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 26
15 de Febrero de 2026 18:30 .h
Descanso - Min. 50
1
0
Min. 45'+6''
Final primera parte, Albacete 1, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+5''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+4''
¡Gooooool! Albacete 1, Sporting Gijón 0. Jefté Betancor (Albacete) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 45'+2''
Decisión del VAR: Penalti Albacete.
Min. 45'+2''
Se reanuda el partido.
Min. 45'+2''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Pacheco (Albacete).
Min. 45''
Penalti cometido por Andrés Ferrari (Sporting Gijón) tras una falta dentro del área.
Min. 45''
Penalti a favor del Albacete. Antonio Pacheco sufrió falta en el área.
Min. 45''
Remate rechazado de Agus Medina (Albacete) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 41''
Corner,Albacete. Corner cometido por Nacho Martín.
Min. 41''
Remate rechazado de Javi Moreno (Albacete) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 40''
Mano de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 38''
Min. 38''
Antonio Pacheco (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Min. 35''
Javi Villar (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Min. 33''
Min. 32''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Antonio Puertas (Albacete).
Min. 31''
Corner,Albacete. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 28''
Min. 28''
Min. 27''
Remate fallado por Antonio Puertas (Albacete) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Agus Medina tras botar una falta.
Min. 26''
Falta de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 26''
Jonathan Gómez (Albacete) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Remate fallado por Antonio Puertas (Albacete) remate con la derecha muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lorenzo Aguado.
Min. 20''
Remate fallado por Andrés Ferrari (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 19''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Ale Meléndez (Albacete).
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antonio Pacheco (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jefté Betancor.
Min. 17''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jonathan Dubasin.
Min. 16''
Brian Oliván (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Lorenzo Aguado (Albacete).
Min. 15''
Min. 15''
Min. 15''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jonathan Dubasin.
Min. 13''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Javi Moreno (Albacete).
Min. 11''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Jonathan Dubasin intentó un pase en profundidad pero Andrés Ferrari estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Remate rechazado de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 10''
Remate fallado por Jonathan Gómez (Albacete) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Agus Medina tras un saque de esquina.
Min. 9''
Corner,Albacete. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 7''
Remate fallado por Jonathan Gómez (Albacete) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 5''
Fuera de juego, Albacete. Diego Mariño intentó un pase en profundidad pero Jefté Betancor estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Min. 5''
Antonio Pacheco (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Javi Moreno.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento