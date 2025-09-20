Almería - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 6
20 de Septiembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 38
0
1
Min. 39''
Adri Embarba (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 38''
Remate fallado por Iddrisu Baba (Almería) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Álex Muñoz.
Min. 38''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Rubén Yáñez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37''
Falta de Gui (Almería).
Min. 37''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Léo Baptistão (Almería).
Min. 35''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Pablo Vázquez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Sánchez.
Min. 33''
Corner,Almería. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 33''
Remate rechazado de Léo Baptistão (Almería) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 32''
Remate fallado por Nico Melamed (Almería) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álex Muñoz.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergio Arribas (Almería) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Daijiro Chirino.
Min. 25''
Cambio en Almería, entra al campo Gui sustituyendo a Dion Lopy debido a una lesión.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Almería 0, Sporting Gijón 1. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Otero después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Mano de Léo Baptistão (Almería).
Min. 22''
Se reanuda el partido.
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Dion Lopy (Almería).
Min. 19''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gaspar Campos.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Nico Melamed (Almería) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergio Arribas.
Min. 16''
Corner,Almería. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 14''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 14''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Léo Baptistão (Almería) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nico Melamed.
Min. 12''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de César Gelabert.
Min. 11''
Remate fallado por Sergio Arribas (Almería) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Dion Lopy.
Min. 10''
Remate fallado por Léo Baptistão (Almería) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Sergio Arribas.
Min. 9''
Remate rechazado de Dion Lopy (Almería) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Léo Baptistão.
Min. 7''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 7''
Falta de Álex Muñoz (Almería).
Min. 7''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Adri Embarba (Almería).
Min. 3''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico Melamed (Almería) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Léo Baptistão.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento