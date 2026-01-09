Cádiz - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 21
09 de Enero de 2026 20:30 .h
1ª parte - Min. 6
1
0
Min. 14''
Remate parado. Álvaro García Pascual (Cádiz) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 13''
Álvaro García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Cádiz 1, Sporting Gijón 0. Álvaro García Pascual (Cádiz) remate de cabeza desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Jorge Moreno con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Cádiz. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 11''
Remate parado alto y por el centro de la portería. José de la Rosa (Cádiz) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Álvaro García Pascual con un pase de cabeza.
Min. 7''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Mario Climent.
Min. 6''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 6''
Jorge Moreno (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jorge Moreno.
Min. 4''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Diego Sánchez con un centro al área.
Min. 2''
Corner,Cádiz. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 2''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert con un centro al área.
Min. 1''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por José de la Rosa.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento