Castellón - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 8
05 de Octubre de 2025 16:15 .h
Descanso - Min. 49
2
1
Min. 45'+4''
Final primera parte, Castellón 2, Sporting Gijón 1.
Min. 45'+1''
Corner,Castellón. Corner cometido por Mamadou Loum.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Cala (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 43''
¡Gooooool! Castellón 2, Sporting Gijón 1. Cala (Castellón) convirtió el penalti remate con la izquierda por el centro de la portería.
Min. 41''
Penalti cometido por Diego Sánchez (Sporting Gijón) con una mano dentro del área.
Min. 40''
Lucas Alcázar (Castellón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Falta de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 40''
Brian Cipenga (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 39''
Remate rechazado de Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 39''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 38''
Falta de Cala (Castellón).
Min. 38''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Adam Jakobsen (Castellón).
Min. 37''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Corner,Castellón. Corner cometido por Álex Corredera.
Min. 35''
Remate fallado por Salva Ruiz (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cala.
Min. 32''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 30''
Falta de Lucas Alcázar (Castellón).
Min. 30''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Ronaldo (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 27''
Remate rechazado de Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cala.
Min. 27''
Remate rechazado de Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lucas Alcázar.
Min. 24''
Ronaldo (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 23''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Barri.
Min. 18''
Falta de Adam Jakobsen (Castellón).
Min. 18''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Cala (Castellón).
Min. 16''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Ronaldo (Castellón).
Min. 14''
Mamadou Loum (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Barri (Castellón).
Min. 12''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Castellón 1, Sporting Gijón 1. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Juan Otero.
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Castellón 1, Sporting Gijón 0. Adam Jakobsen (Castellón) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Brian Cipenga.
Min. 8''
Salva Ruiz (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 7''
Remate fallado por Ronaldo (Castellón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brian Cipenga (Castellón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Cala.
Min. 5''
Remate rechazado de Cala (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alberto Jiménez.
Min. 5''
Jérémy Mellot (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento