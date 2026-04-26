Córdoba - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 37
26 de Abril de 2026 14:00 .h
1ª parte - Min. 47
1
1
Min. 45'+3''
Falta de Sergi Guardiola (Córdoba).
Min. 45'+3''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Falta de Álex Martín (Córdoba).
Min. 45'+2''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Ignasi Vilarrasa (Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Adrián Fuentes.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Kevin Medina (Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ignasi Vilarrasa.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Rubén Alves.
Min. 43' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Córdoba 1, Sporting Gijón 1. Kevin Medina (Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Cristian Carracedo con un centro al área.
Min. 42''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Jonathan Dubasin intentó un pase en profundidad pero Pablo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Remate fallado por Rubén Alves (Córdoba) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto del Moral con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 33''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 32''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Pablo García sustituyendo a Juan Otero debido a una lesión.
Min. 32''
Se reanuda el partido.
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 28''
Falta de Sergi Guardiola (Córdoba).
Min. 28''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Fuera de juego, Córdoba. Dani Requena intentó un pase en profundidad pero Ignasi Vilarrasa estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Dani Requena (Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 26''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 26''
Remate rechazado de Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 25''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Iker Álvarez.
Min. 25''
Remate parado a la escuadra izquierda. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 24''
Alberto del Moral (Córdoba) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 24''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 22''
Falta de Rubén Alves (Córdoba).
Min. 22''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Remate rechazado de Ignasi Vilarrasa (Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 20''
Kevin Medina (Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 20''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 19' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Córdoba 0, Sporting Gijón 1. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería. Asistencia de Andrés Cuenca después de un pase en profundidad.
Min. 17''
Alberto del Moral (Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 16''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de César Gelabert.
Min. 15''
Remate rechazado de Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jonathan Dubasin.
Min. 15''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Manu Rodríguez.
Min. 14''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 12''
Remate fallado por Rubén Alves (Córdoba) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto del Moral con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 11''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Gaspar Campos intentó un pase en profundidad pero Guille Rosas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate fallado por Adrián Fuentes (Córdoba) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos Albarrán.
Min. 6''
Falta de Carlos Albarrán (Córdoba).
Min. 6''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Remate rechazado de Kevin Medina (Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 3''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 2''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 2''
Sergi Guardiola (Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Alberto del Moral (Córdoba).
Min. 1''
Mano de Alberto del Moral (Córdoba).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento