Deportivo de La Coruña - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 4
06 de Septiembre de 2025 16:15 .h
Descanso - Min. 45
0
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Deportivo 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Falta de Luismi Cruz (Deportivo).
Min. 44''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 39''
Diego Villares (Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Falta de Diego Villares (Deportivo).
Min. 39''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Diego Villares (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 37''
Diego Villares (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 35''
Charlie Patino (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 33''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 33''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergio Escudero (Deportivo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mario Soriano con un centro al área.
Min. 30''
Remate fallado por Samuele Mulattieri (Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Escudero con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 29''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 29''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 28''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. 27''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Pablo García.
Min. 25''
Remate rechazado de Nacho Martín (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 24''
Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 13''
Remate rechazado de Diego Villares (Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yeremay Hernández.
Min. 12''
Mario Soriano (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 10''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 10''
Dani Barcia (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Diego Villares (Deportivo).
Min. 8''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 4''
Falta de Kevin Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 4''
Yeremay Hernández (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Samuele Mulattieri (Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yeremay Hernández con un centro al área.
Min. 2''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Charlie Patino (Deportivo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento