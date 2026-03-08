FC Andorra - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 29
08 de Marzo de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 54
0
0
Min. 55''
Remate rechazado de Marc Domènech (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 54''
Remate fallado por Josep Cerdà (FC Andorra) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Martí Vilà.
Min. 51''
Falta de Théo Le Normand (FC Andorra).
Min. 51''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 50''
Théo Le Normand (FC Andorra) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 48''
Falta de Sergio Molina (FC Andorra).
Min. 48''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 46''
Remate parado por bajo a la izquierda. Sergio Molina (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Domènech.
Min. 46''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. '
Empieza segunda parte FC Andorra 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+3''
Final primera parte, FC Andorra 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Diego Alende (FC Andorra) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Martí Vilà con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 45'+2''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 45'+2''
Martí Vilà (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Théo Le Normand (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 44''
Falta de Théo Le Normand (FC Andorra).
Min. 44''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jonathan Dubasin con un centro al área.
Min. 41''
Remate fallado por Sergio Molina (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Martí Vilà tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Juan Otero.
Min. 39''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Dani Queipo.
Min. 39''
Remate rechazado de Marc Domènech (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Théo Le Normand.
Min. 39''
Remate rechazado de Josep Cerdà (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 38''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 35''
Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Thomas Carrique.
Min. 34''
Remate fallado por Marc Domènech (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gael Alonso.
Min. 33''
Josep Cerdà (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 30''
Lautaro de León (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 29''
Martí Vilà (FC Andorra) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
Min. 29''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 27''
Remate fallado por Théo Le Normand (FC Andorra) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Martí Vilà con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 27''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Juan Otero.
Min. 27''
Remate rechazado de Thomas Carrique (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marc Domènech.
Min. 26''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Christian Joel.
Min. 26''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Théo Le Normand.
Min. 24''
Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Min. 23''
Remate fallado por Marc Domènech (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 22''
Marc Domènech (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 22''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 20''
Remate fallado por Dani Queipo (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Corredera después de un pase en profundidad tras botar una falta.
Min. 19''
Falta de Gael Alonso (FC Andorra).
Min. 19''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Remate fallado por Kim Min-Su (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lautaro de León.
Min. 15''
Mano de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 14''
Fuera de juego, FC Andorra. Sergio Molina intentó un pase en profundidad pero Thomas Carrique estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Remate fallado por Marc Domènech (FC Andorra) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 7''
Remate fallado por Gael Alonso (FC Andorra) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Martí Vilà con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. 6''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Christian Joel sustituyendo a Rubén Yáñez debido a una lesión.
Min. 6''
Se reanuda el partido.
Min. 4''
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Yáñez (Sporting Gijón).
Min. 4''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Álex Corredera.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marc Domènech (FC Andorra) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Josep Cerdà con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento