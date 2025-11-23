Huesca - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 15
23 de Noviembre de 2025 16:15 .h
Descanso - Min. 46
1
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Huesca 1, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 45'+1''
Francisco Portillo (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Remate rechazado de Dani Ojeda (Huesca) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Iker Kortajarena.
Min. 40''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 40''
Sergi Enrich (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Piña.
Min. 39''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Iker Kortajarena (Huesca).
Min. 39''
Remate rechazado de Sergi Enrich (Huesca) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Ojeda (Huesca) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergi Enrich.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lucas Perrin (Sporting Gijón) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Justin Smith.
Min. 31''
Remate fallado por Justin Smith (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Francisco Portillo.
Min. 30''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Álvaro Carrillo.
Min. 26''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jesús Álvarez.
Min. 26''
Remate rechazado de Lucas Perrin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 26''
Remate rechazado de Diego Sánchez (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 25''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jorge Pulido.
Min. 22''
Remate fallado por Justin Smith (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gaspar Campos con un centro al área.
Min. 20''
¡Gooooool! Huesca 1, Sporting Gijón 0. Óscar Sielva (Huesca) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 19''
Penalti cometido por César Gelabert (Sporting Gijón) con una mano dentro del área.
Min. 18''
Corner,Huesca. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. 18''
Remate fallado por Dani Ojeda (Huesca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Francisco Portillo.
Min. 17''
Mano de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 16''
Remate parado por bajo a la izquierda. Amadou Coundoul (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Diego Sánchez con un pase de cabeza.
Min. 13''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 13''
Óscar Sielva (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 12''
Sergi Enrich (Huesca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Amadou Coundoul (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Piña (Huesca).
Min. 10''
Remate rechazado de Iker Kortajarena (Huesca) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Jiménez.
Min. 7''
Remate fallado por Dani Ojeda (Huesca) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Óscar Sielva con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,Huesca. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 7''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Dani Ojeda (Huesca) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Sergi Enrich.
Min. 5''
Remate fallado por Sergi Enrich (Huesca) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julio Alonso con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 5''
Corner,Huesca. Corner cometido por Eric Curbelo.
Min. 4''
Fuera de juego, Huesca. Julio Alonso intentó un pase en profundidad pero Iker Kortajarena estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Mano de Dani Ojeda (Huesca).
Min. 2''
Corner,Huesca. Corner cometido por Nacho Martín.
Min. 2''
Remate parado a la escuadra izquierda. Francisco Portillo (Huesca) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Álvaro Carrillo con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento