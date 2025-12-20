Leganés - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 19
20 de Diciembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 8
0
0
Min. 16''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Otero tras un saque de esquina.
Min. 15''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Ignasi Miquel.
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 13''
El juego está detenido (CD Leganés).
Min. 12''
Duk (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 12''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Marcos Leiva.
Min. 9''
Falta de Diego García (CD Leganés).
Min. 9''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Diego García (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 6''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento