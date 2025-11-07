Mirandés - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 13
07 de Noviembre de 2025 20:30 .h
Descanso - Min. 47
0
1
Min. 45'+3''
Final primera parte, Mirandés 0, Sporting Gijón 1.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Min. 45'+3''
Min. 45'+2''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 45'+1''
Thiago Helguera (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+1''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 44''
Remate fallado por Toni Tamarit (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Fernández.
Min. 44''
Remate rechazado de Rafel Bauzà (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Pablo Pérez con un centro al área.
Min. 43''
Remate parado a la escuadra izquierda. Carlos Fernández (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 42''
Remate fallado por Martín Pascual (Mirandés) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Gutiérrez con un centro al área tras botar una falta.
Min. 41''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 41''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 41''
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 40''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Diego Sánchez con un centro al área.
Min. 39''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Min. 37''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 37''
Thiago Helguera (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Remate fallado por Óscar Cortés (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Diego Sánchez.
Min. 35''
Min. 35''
El juego está detenido (Sporting Gijón).
Min. 30''
¡Gooooool! Mirandés 0, Sporting Gijón 1. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 28''
Rafel Bauzà (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 28''
Penalti a favor del Sporting Gijón. Jonathan Dubasin sufrió falta en el área.
Min. 28''
Penalti cometido por Rafel Bauzà (Mirandés) tras una falta dentro del área.
Min. 27''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Martín Pascual.
Min. 25''
Corner,Mirandés. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 25''
Remate parado por bajo a la izquierda. Toni Tamarit (Mirandés) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rafel Bauzà.
Min. 24''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 24''
Pablo Pérez (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 20''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Óscar Cortés (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 19''
Juan Gutiérrez (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Falta de Juan Gutiérrez (Mirandés).
Min. 18''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 18''
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 17''
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 16''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 16''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Carlos Fernández (Mirandés).
Min. 10''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
Min. 10''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 10''
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Sergio Postigo.
Min. 7''
Fuera de juego, Mirandés. Sergio Postigo intentó un pase en profundidad pero Martín Pascual estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Corner,Mirandés. Corner cometido por Álex Corredera.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Pérez (Mirandés) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Toni Tamarit.
Min. 3''
Remate fallado por Alberto Marí (Mirandés) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rafel Bauzà.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento