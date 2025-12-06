Real Sociedad B - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 17
06 de Diciembre de 2025 18:30 .h
2ª parte - Min. 77
0
1
Min. 78''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 76''
Alex Marchal (Real Sociedad B) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 76''
Falta de Alex Marchal (Real Sociedad B).
Min. 76''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 76''
Min. 76''
El juego está detenido (Real Sociedad B).
Min. 75''
Fuera de juego, Real Sociedad B. Mikel Rodriguez intentó un pase en profundidad pero Peru Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 75''
Remate rechazado de Mikel Rodriguez (Real Sociedad B) remate con la derecha escorado desde la izquierda. Asistencia de Unax Agote.
Min. 74''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 74''
Mikel Rodriguez (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 74''
Min. 73''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 73''
Falta de Peru Rodríguez (Real Sociedad B).
Min. 72''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 72''
Cambio en Real Sociedad B, entra al campo Arkaitz Mariezkurrena sustituyendo a Jon Eceizabarrena.
Min. 70''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Gaspar Campos sustituyendo a Dani Queipo.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad B, entra al campo Alex Marchal sustituyendo a Job Ochieng.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad B, entra al campo Mikel Rodriguez sustituyendo a Ibai Aguirre.
Min. 69''
Cambio en Real Sociedad B, entra al campo Unax Agote sustituyendo a Iker Calderon.
Min. 69''
Fuera de juego, Real Sociedad B. Iker Calderon intentó un pase en profundidad pero Job Ochieng estaba en posición de fuera de juego.
Min. 65''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Queipo.
Min. 64''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 64''
Jon Eceizabarrena (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 62''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Nacho Martín intentó un pase en profundidad pero Justin Smith estaba en posición de fuera de juego.
Min. 61''
Min. 61''
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 60''
Min. 58''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 58''
Falta de Dani Queipo (Sporting Gijón).
Min. 58''
Job Ochieng (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Iker Calderon.
Min. 57''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Peru Rodríguez.
Min. 56''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jon Eceizabarrena.
Min. 56''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Iker Calderon.
Min. 54''
Min. 54''
Gorka Carrera (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Min. 53''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 52''
Mano de Jon Balda (Real Sociedad B).
Min. 52''
Remate rechazado de Ibai Aguirre (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 50' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad B 0, Sporting Gijón 1. César Gelabert (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Diego Sánchez con un centro al área.
Min. 50''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Falta de Ibai Aguirre (Real Sociedad B).
Min. 48''
Fuera de juego, Real Sociedad B. Iker Calderon intentó un pase en profundidad pero Job Ochieng estaba en posición de fuera de juego.
Min. 47''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 46''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jon Garro.
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad B 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Pablo Vázquez sustituyendo a Lucas Perrin.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Real Sociedad B 0, Sporting Gijón 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Min. 44''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de César Gelabert.
Min. 41''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Eric Curbelo.
Min. 39''
Remate fallado por Lander Astiazarán (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Ibai Aguirre.
Min. 38''
Corner,Real Sociedad B. Corner cometido por Dani Queipo.
Min. 37''
Min. 36''
El juego está detenido debido a una lesión Gorka Carrera (Real Sociedad B).
Min. 36''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Min. 33''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 33''
Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de César Gelabert con un centro al área.
Min. 31''
Fuera de juego, Real Sociedad B. Tomás Carbonell intentó un pase en profundidad pero Gorka Carrera estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Remate fallado por Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Peru Rodríguez.
Min. 29''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 29''
Lander Astiazarán (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jon Garro.
Min. 20''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Guille Rosas con un centro al área.
Min. 19''
Mano de Job Ochieng (Real Sociedad B).
Min. 16''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 16''
Tomás Carbonell (Real Sociedad B) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 14''
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Job Ochieng (Real Sociedad B) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ibai Aguirre.
Min. 12''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Tomás Carbonell (Real Sociedad B).
Min. 11''
Remate fallado por Peru Rodríguez (Real Sociedad B) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lander Astiazarán con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 11''
Min. 9''
Job Ochieng (Real Sociedad B) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 8''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 8''
Falta de Job Ochieng (Real Sociedad B).
Min. 7''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 3''
Mano de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 3''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Min. 2''
Remate rechazado de Gorka Carrera (Real Sociedad B) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento