Real Valladolid - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 10
19 de Octubre de 2025 16:15 .h
Descanso - Min. 49
1
1
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Valladolid 1, Sporting Gijón 1.
Min. 45'+3''
Falta de Guille Bueno (Real Valladolid).
Min. 45'+3''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Víctor Meseguer (Real Valladolid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
Min. 45''
Min. 43''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 42''
Falta de Víctor Meseguer (Real Valladolid).
Min. 42''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Remate fallado por César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 35''
Remate fallado por Chuki (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Trilli.
Min. 33''
Trilli (Real Valladolid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 33''
Falta de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 30''
Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Álex Corredera.
Min. 30''
Remate rechazado de Chuki (Real Valladolid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Trilli.
Min. 28''
Falta de Juanmi Latasa (Real Valladolid).
Min. 28''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate rechazado de Peter Federico (Real Valladolid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Chuki.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Valladolid 1, Sporting Gijón 1. Peter Federico (Real Valladolid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 25''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juanmi Latasa (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Stipe Biuk.
Min. 22''
Remate fallado por Peter Federico (Real Valladolid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Víctor Meseguer.
Min. 19''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Remate fallado por Juanmi Latasa (Real Valladolid) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Chuki.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Valladolid 0, Sporting Gijón 1. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jonathan Dubasin.
Min. 10''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 10''
Chuki (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Remate rechazado de Stipe Biuk (Real Valladolid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Peter Federico.
Min. 8''
Min. 7''
El juego está detenido (Sporting Gijón).
Min. 6''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 6''
Chuki (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Min. 5''
El juego está detenido (Sporting Gijón).
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Guille Rosas después de un pase en profundidad.
Min. 3''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Chuki (Real Valladolid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento