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La Nueva España

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 40

17 de Mayo de 2026 21:15 .h

Prepartido - Min. 21:15

Real Zaragoza

Real Zaragoza

0

0

Sporting de Gijón

Sporting de Gijón

Ibercaja Estadio

Árbitro: Jon Ander González Esteban

1 Parte
Real Zaragoza
Sporting de Gijón
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Real Zaragoza - Sporting de Gijón en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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