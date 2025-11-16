Sporting de Gijón - Eibar en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 14
16 de Noviembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 30
0
1
Min. 31''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Marco Moreno.
Min. 29''
Cambio en Eibar, entra al campo Jair Amador sustituyendo a Aritz Arambarri debido a una lesión.
Min. 25''
Se reanuda el partido.
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Aritz Arambarri (Eibar).
Min. 24''
Falta de Amadou Coundoul (Sporting Gijón).
Min. 24''
Sergio Cubero (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jonmi Magunagoitia.
Min. 22''
Remate parado a la escuadra izquierda. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nacho Martín.
Min. 21''
Remate fallado por José Corpas (Eibar) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 20''
Se reanuda el partido.
Min. 20''
El juego está detenido debido a una lesión Javi Martón (Eibar).
Min. 20''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 19''
Min. 19''
Remate rechazado de Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Sánchez.
Min. 18''
Aritz Arambarri (Eibar) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 18''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Falta de Aritz Arambarri (Eibar).
Min. 17''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 17''
Min. 16''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Aritz Arambarri.
Min. 16''
Remate rechazado de César Gelabert (Sporting Gijón) remate de cabeza desde fuera del área.
Min. 15''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de José Corpas (Eibar).
Min. 14''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jonmi Magunagoitia.
Min. 14''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 11''
Remate fallado por Nacho Martín (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jonathan Dubasin.
Min. 8''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 8''
Min. 8''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 8''
Toni Villa (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 7''
Sergio Cubero (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 0, Eibar 1. José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jon Bautista.
Min. 4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lucas Perrin (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 3''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Aleix Garrido.
Min. 3''
Remate rechazado de César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nacho Martín.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento