Sporting de Gijón - AD Ceuta FC en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 38
03 de Mayo de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 65
1
2
Min. 66''
Falta de Marc Domenech (Ceuta).
Min. 66''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Min. 64''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 63''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Manu Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. 63''
Cambio en Ceuta, entra al campo Marc Domenech sustituyendo a Konrad de la Fuente.
Min. 62''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Dani Queipo sustituyendo a César Gelabert.
Min. 61''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Guille Rosas intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.
Min. 59''
Salvi Sánchez (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Falta de Pablo García (Sporting Gijón).
Min. 58''
Remate fallado por Manu Rodríguez (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 53''
Marino Illescas (Ceuta) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 53''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 52''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Guille Vallejo.
Min. 51''
Min. 51''
El juego está detenido (Ceuta).
Min. 50''
Mano de Kuki Zalazar (Ceuta).
Min. 50''
Marino Illescas (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 49''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Manu Rodríguez tras un contraataque.
Min. 46''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Marcos Fernández (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. '
Empieza segunda parte Sporting Gijón 1, Ceuta 2.
Min. 45''
Cambio en Ceuta, entra al campo Salvi Sánchez sustituyendo a Aboubacar Bassinga.
Min. 45''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Pablo García sustituyendo a Diego Sánchez.
Min. 45''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Eric Curbelo sustituyendo a Pablo Vázquez.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Sporting Gijón 1, Ceuta 2.
Min. 45'+3''
Marino Illescas (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+3''
Falta de Marino Illescas (Ceuta).
Min. 45'+3''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Kuki Zalazar (Ceuta) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+2''
Falta de Manu Rodríguez (Sporting Gijón).
Min. 45'+2''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aboubacar Bassinga.
Min. 43''
Aboubacar Bassinga (Ceuta) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Falta de Aboubacar Bassinga (Ceuta).
Min. 43''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 42''
Yann Bodiger (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 40''
Falta de Marcos Fernández (Ceuta).
Min. 40''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 39''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Aisar.
Min. 35''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 34''
Min. 34''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 34''
Falta de Aisar (Ceuta).
Min. 34''
Manu Rodríguez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Min. 32''
El juego está detenido debido a una lesión Kuki Zalazar (Ceuta).
Min. 32''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 32''
Min. 32''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Ceuta 2. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde muy cerca al centro de la portería.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Guille Rosas con un centro al área.
Min. 28' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 0, Ceuta 2. Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Kuki Zalazar tras un contraataque.
Min. 27''
Fuera de juego, Ceuta. Redru intentó un pase en profundidad pero Marcos Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!Gol en propia puerta de Andrés Cuenca, Sporting Gijón. Sporting Gijón 0, Ceuta 1.
Min. 25''
Remate fallado por Konrad de la Fuente (Ceuta) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Redru con un centro al área.
Min. 21''
Aboubacar Bassinga (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 20''
Falta de Youness Lachhab (Ceuta).
Min. 20''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 17''
Youness Lachhab (Ceuta) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Manu Rodríguez (Sporting Gijón).
Min. 16''
Min. 15''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de César Gelabert con un centro al área.
Min. 13''
Remate rechazado de Aboubacar Bassinga (Ceuta) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Youness Lachhab.
Min. 11''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kuki Zalazar (Ceuta) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marcos Fernández.
Min. 9''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 9''
Min. 8''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcos Fernández (Ceuta) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kuki Zalazar.
Min. 6''
Remate rechazado de Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álex Corredera.
Min. 5''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Yann Bodiger.
Min. 2''
Remate fallado por Redru (Ceuta) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Youness Lachhab tras un contraataque.
Min. 1''
Falta de Kuki Zalazar (Ceuta).
Min. 1''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento