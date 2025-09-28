Sporting de Gijón - Albacete en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 7
28 de Septiembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 51
3
1
Min. 45'+7' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 3, Albacete 1. Antonio Puertas (Albacete) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Ale Meléndez con un centro al área.
Min. 45'+6''
Se reanuda el partido.
Min. 45'+5''
El juego está detenido debido a una lesión Kevin Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 45'+4''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+4''
Falta de Javi Moreno (Albacete).
Min. 45'+4''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jesús Vallejo (Albacete) remate de cabeza desde muy cerca.
Min. 45'+3''
Corner,Albacete. Corner cometido por Juan Otero.
Min. 45'+3''
Corner,Albacete. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 14 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Remate fallado por Jefté Betancor (Albacete) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 44''
Corner,Albacete. Corner cometido por Kevin Vázquez.
Min. 42''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Jonathan Dubasin intentó un pase en profundidad pero Gaspar Campos estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Justin Smith después de un pase en profundidad.
Min. 37' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 3, Albacete 0. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde muy cerca al centro de la portería. Asistencia de Diego Sánchez tras un contraataque.
Min. 35''
Remate fallado por Jon Morcillo (Albacete) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fran Gámez tras un saque de esquina.
Min. 34''
Corner,Albacete. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. 34''
Remate rechazado de Agus Medina (Albacete) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 31''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Diego Sánchez.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 2, Albacete 0. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería.
Min. 30''
Remate rechazado de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gaspar Campos.
Min. 28''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 28''
Agus Medina (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Se reanuda el partido.
Min. 13''
El juego está detenido (Sporting Gijón).
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Albacete 0. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
Min. 7''
Antonio Puertas (Albacete) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 7''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Antonio Puertas (Albacete).
Min. 4''
Agus Medina (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 2''
Corner,Albacete. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento