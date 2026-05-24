Sporting de Gijón - Almería en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 41
24 de Mayo de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 9
1
0
Min. 14''
Falta de Álex Muñoz (Almería).
Min. 14''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Almería 0. Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 11''
Remate fallado por Rodrigo Ely (Almería) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Álex Muñoz tras un saque de esquina.
Min. 10''
Corner,Almería. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 8''
Miguel de la Fuente (Almería) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 6''
Remate fallado por Álex Muñoz (Almería) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jon Morcillo.
Min. 4''
Corner,Almería. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 4''
Remate fallado por Adri Embarba (Almería) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras un contraataque.
Min. 3''
Falta de Stefan Dzodic (Almería).
Min. 3''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento