Sporting de Gijón - Burgos CF en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 5
14 de Septiembre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 9
0
0
Min. 15''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Florian Miguel (Burgos).
Min. 13''
Remate parado por bajo a la izquierda. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 11''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Grego Sierra.
Min. 11''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 10''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
Falta de Aitor Córdoba (Burgos).
Min. 8''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gaspar Campos.
Min. 6''
Remate rechazado de César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 5''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 5''
Falta de Álex Lizancos (Burgos).
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento