Sporting de Gijón - Cádiz en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 36
19 de Abril de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 37
1
0
Min. 38''
Fuera de juego, Cádiz. Juan Díaz intentó un pase en profundidad pero Roger Martí estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Fuera de juego, Cádiz. Iker Recio intentó un pase en profundidad pero Roger Martí estaba en posición de fuera de juego.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Cádiz 0. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Juan Otero tras un contraataque.
Min. 31''
Remate fallado por Roger Martí (Cádiz) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Iker Recio con un centro al área.
Min. 31''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 31''
Youssouf Diarra (Cádiz) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 29''
Corner,Cádiz. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. 27''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 27''
Suso (Cádiz) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 26''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 26''
Álvaro García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Álvaro García Pascual (Cádiz).
Min. 24''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Iker Recio.
Min. 23''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de César Gelabert.
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Victor Aznar (Cádiz).
Min. 18''
Min. 18''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 18''
El juego está detenido debido a una lesión Álvaro García Pascual (Cádiz).
Min. 17''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brian Oliván con un centro al área.
Min. 16''
Corner,Cádiz. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 16''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Suso (Cádiz) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 13''
Juan Díaz (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Juan Díaz (Cádiz).
Min. 12''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Gaspar Campos con un centro al área.
Min. 11''
Mano de Álvaro García Pascual (Cádiz).
Min. 11''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Otero.
Min. 9''
Mario Climent (Cádiz) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Mario Climent (Cádiz).
Min. 7''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 7''
Falta de Youssouf Diarra (Cádiz).
Min. 6''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Antoñito Cordero (Cádiz).
Min. 4''
Falta de Andrés Cuenca (Sporting Gijón).
Min. 4''
Álvaro García Pascual (Cádiz) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 2''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2''
Falta de Antoñito Cordero (Cádiz).
Min. 1''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Andrés Cuenca intentó un pase en profundidad pero Brian Oliván estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento