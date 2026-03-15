Sporting de Gijón - Castellón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 30
15 de Marzo de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 51
Min. 45'+7''
Final primera parte, Sporting Gijón 1, Castellón 1.
Min. 45'+5''
Barri (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+5''
Falta de Barri (Castellón).
Min. 45'+5''
Andrés Ferrari (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+4''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ousmane Camara (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Cala.
Min. 45'+2''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brian Oliván.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Castellón 1. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Guille Rosas con un pase de cabeza tras botar una falta.
Min. 41''
Falta de Agustín Sienra (Castellón).
Min. 41''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 40''
Fuera de juego, Castellón. Romain Matthys intentó un pase en profundidad pero Ousmane Camara estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38''
Falta de Brian Cipenga (Castellón).
Min. 38''
Brian Oliván (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 35''
Corner,Castellón. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 34''
Remate rechazado de Brian Cipenga (Castellón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ousmane Camara.
Min. 34''
Remate fallado por Andrés Ferrari (Sporting Gijón) remate con la derecha desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 32''
¡Gooooool! Sporting Gijón 0, Castellón 1. Cala (Castellón) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 30''
Decisión del VAR: Penalti Castellón.
Min. 29''
Penalti cometido por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) con una mano dentro del área.
Min. 29''
Remate rechazado de Ousmane Camara (Castellón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Cala.
Min. 25''
Falta de Cala (Castellón).
Min. 25''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Corner,Castellón. Corner cometido por Brian Oliván.
Min. 20''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Beñat Gerenabarrena.
Min. 19''
Beñat Gerenabarrena (Castellón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 18''
Falta de Ousmane Camara (Castellón).
Min. 18''
Kevin Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Decisión del VAR: No Fue Gol Sporting Gijón 0-0 Castellón.
Min. 13''
GOL ANULADO POR EL VAR: Ousmane Camara (Castellón) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 13''
Fuera de juego, Castellón. Pablo Santiago intentó un pase en profundidad pero Alberto Jiménez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Kevin Vázquez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 12''
Pablo Santiago (Castellón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 12''
Falta de Kevin Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 10''
Remate fallado por Cala (Castellón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Ousmane Camara tras un contraataque.
Min. 9''
Alberto Jiménez (Castellón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Falta de Alberto Jiménez (Castellón).
Min. 9''
Andrés Ferrari (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Juan Otero intentó un pase en profundidad pero Andrés Ferrari estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Santiago (Castellón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Brian Cipenga.
Min. 5''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero Brian Oliván estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Remate fallado por Ousmane Camara (Castellón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cala.
Min. 2''
Falta de Lucas Alcázar (Castellón).
Min. 2''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Beñat Gerenabarrena (Castellón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento