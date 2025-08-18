Sporting de Gijón - Córdoba en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 1
18 de Agosto de 2025 19:00 .h
Remate parado por bajo a la izquierda. Cristian Carracedo (Córdoba) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 37''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lucas Perrin después de un pase en profundidad.
Min. 36''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Kevin Vázquez intentó un pase en profundidad pero Dani Queipo estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Rubén Yáñez intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Ismael Ruiz (Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 32''
Falta de Ismael Ruiz (Córdoba).
Min. 32''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Córdoba 1. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Juan Otero.
Min. 27''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Rubén Alves.
Min. 26''
Se reanuda el partido.
Min. 25''
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Alves (Córdoba).
Min. 25''
Rubén Alves (Córdoba) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 22''
Carlos Isaac (Córdoba) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 20''
Carlos Isaac (Córdoba) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 18' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 0, Córdoba 1. Jacobo González (Córdoba) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Álex Sala tras un contraataque.
Min. 18''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 16''
Álex Sala (Córdoba) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 15''
Fuera de juego, Córdoba. Álex Sala intentó un pase en profundidad pero Sergi Guardiola estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Corner,Córdoba. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 14''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Sergi Guardiola (Córdoba) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Remate rechazado de Sergi Guardiola (Córdoba) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 12''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Lucas Perrin intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Se reanuda el partido.
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 9''
Remate rechazado de Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dani Queipo.
Min. 8''
Falta de Franck Fomeyem (Córdoba).
Min. 8''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Carlos Isaac (Córdoba) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Cristian Carracedo.
Min. 3''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Pablo García intentó un pase en profundidad pero Álex Corredera estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 1''
Falta de Ignasi Vilarrasa (Córdoba).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento