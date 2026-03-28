Sporting de Gijón - Deportivo de La Coruña en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 32
28 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 49
1
0
Min. 50''
Luismi Cruz (Deportivo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 49''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Dani Barcia.
Min. 48''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Dani Barcia.
Min. 48''
Remate fallado por Dani Barcia (Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Luismi Cruz con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 47''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 47''
Remate parado por bajo a la izquierda. Bil Nsongo (Deportivo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Mario Soriano después de un pase en profundidad.
Min. '
Empieza segunda parte Sporting Gijón 1, Deportivo 0.
Min. 45''
Cambio en Deportivo, entra al campo Samuele Mulattieri sustituyendo a Diego Villares.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Sporting Gijón 1, Deportivo 0.
Min. 45'+1''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 45'+1''
Remate rechazado de Dani Barcia (Deportivo) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 45''
Remate rechazado de Bil Nsongo (Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 43''
Luismi Cruz (Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Falta de Luismi Cruz (Deportivo).
Min. 43''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Falta de Bil Nsongo (Deportivo).
Min. 41''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Diego Sánchez intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Remate rechazado de Manu Rodríguez (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 32''
Corner,Deportivo. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 32''
Remate rechazado de Luismi Cruz (Deportivo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Diego Villares.
Min. 32''
Arnau Comas (Deportivo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 31''
Remate fallado por Dani Barcia (Deportivo) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Adrià Alti.
Min. 29''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Pablo Vázquez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Falta de Diego Villares (Deportivo).
Min. 27''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Diego Villares.
Min. 23''
Remate fallado por Riki Rodríguez (Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 23''
Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ximo Navarro con un centro al área.
Min. 21''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Ximo Navarro.
Min. 17' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Deportivo 0. Juan Otero (Sporting Gijón) marca de libre directo, remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 16''
Dani Barcia (Deportivo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 16''
Falta de Dani Barcia (Deportivo).
Min. 16''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Remate fallado por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 15''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 14''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Arnau Comas.
Min. 11''
Remate rechazado de Mario Soriano (Deportivo) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 10''
Brian Oliván (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 9''
Adrià Alti (Deportivo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Falta de Brian Oliván (Sporting Gijón).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento