Sporting de Gijón - FC Andorra en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 16
28 de Noviembre de 2025 20:30 .h
1ª parte - Min. 33
0
0
Min. 34''
Remate fallado por Álvaro Martín (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Min. 33''
Fuera de juego, FC Andorra. Sergio Molina intentó un pase en profundidad pero Lautaro de León estaba en posición de fuera de juego.
Min. 32''
Manu Nieto (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 30''
Se reanuda el partido.
Min. 30''
El juego está detenido (FC Andorra).
Min. 29''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Justin Smith sustituyendo a Gaspar Campos debido a una lesión.
Min. 29''
Se reanuda el partido.
Min. 28''
El juego está detenido debido a una lesión Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 28''
Falta de Martí Vilà (FC Andorra).
Min. 28''
Dani Queipo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Manu Nieto (FC Andorra) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Thomas Carrique con un centro al área.
Min. 25''
Fuera de juego, FC Andorra. Gael Alonso intentó un pase en profundidad pero Thomas Carrique estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Diego Sánchez.
Min. 19''
Lautaro de León (FC Andorra) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 18''
Fuera de juego, FC Andorra. Manu Nieto intentó un pase en profundidad pero Lautaro de León estaba en posición de fuera de juego.
Min. 18''
Remate fallado por Manu Nieto (FC Andorra) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Kim Min-Su.
Min. 16''
Remate fallado por Lautaro de León (FC Andorra) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Martí Vilà.
Min. 15''
Daniel Villahermosa (FC Andorra) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 15''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 13''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 12''
Remate fallado por Álvaro Martín (FC Andorra) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Manu Nieto.
Min. 11''
Remate fallado por Nacho Martín (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Álex Corredera.
Min. 6''
Fuera de juego, FC Andorra. Bomba intentó un pase en profundidad pero Daniel Villahermosa estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Corner,FC Andorra. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento