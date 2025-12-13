Sporting de Gijón - Granada CF en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 18
13 de Diciembre de 2025 16:15 .h
2ª parte - Min. 68
0
0
Min. 69''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 69''
Mohamed Bouldini (Granada) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 67''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 67''
Falta de Mohamed Bouldini (Granada).
Min. 65''
Cambio en Granada, entra al campo Sergio Ruiz sustituyendo a Jorge Pascual.
Min. 65''
Cambio en Granada, entra al campo Mohamed Bouldini sustituyendo a Souleymane Faye.
Min. 64''
Remate fallado por José Arnáiz (Granada) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rubén Alcaraz.
Min. 63''
Min. 63''
Min. 61''
Remate parado por bajo a la izquierda. César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 60''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de César Gelabert.
Min. 59''
Mano de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 57''
Se reanuda el partido.
Min. 54''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 53''
Min. 53''
Min. 52''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 52''
Álex Sola (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Remate fallado por Eric Curbelo (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Pablo Vázquez tras un saque de esquina.
Min. 49''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Jesús Bernal (Sporting Gijón).
Min. 47''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Rubén Alcaraz.
Min. '
Empieza segunda parte Sporting Gijón 0, Granada 0.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Sporting Gijón 0, Granada 0.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Falta de Manu Lama (Granada).
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Pedro Alemañ (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 44''
Baïla Diallo (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 40''
Diego Sánchez (Sporting Gijón) remata al larguero, remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Guille Rosas tras un saque de esquina.
Min. 39''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Álex Sola.
Min. 39''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
Min. 38''
Se reanuda el partido.
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Alcaraz (Granada).
Min. 36''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Baïla Diallo.
Min. 36''
Fuera de juego, Granada. Loïc Williams intentó un pase en profundidad pero Jorge Pascual estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Remate fallado por Loïc Williams (Granada) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de José Arnáiz con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 34''
Corner,Granada. Corner cometido por Eric Curbelo.
Min. 33''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 33''
Álex Sola (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 29''
Min. 29''
Falta de Manu Lama (Granada).
Min. 25''
Fuera de juego, Granada. Pedro Alemañ intentó un pase en profundidad pero Souleymane Faye estaba en posición de fuera de juego.
Min. 24''
Diego Sánchez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 24''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 24''
Álex Sola (Granada) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 23''
Falta de Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 23''
Álex Sola (Granada) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 23''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 23''
Rubén Alcaraz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Min. 21''
José Arnáiz (Granada) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Remate fallado por César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 20''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Oscar Naasei Oppong.
Min. 16''
Pedro Alemañ (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Min. 16''
Remate rechazado de Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Min. 14''
Rubén Alcaraz (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 13''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Eric Curbelo intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Remate rechazado de Souleymane Faye (Granada) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Min. 12''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nacho Martín.
Min. 11''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Nacho Martín intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Souleymane Faye (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Jesús Bernal (Sporting Gijón).
Min. 5''
Remate rechazado de Pedro Alemañ (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álex Sola.
Min. 2''
Remate fallado por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Gaspar Campos con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 1''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Luca Zidane.
Min. 1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Álex Corredera.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento