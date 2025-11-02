Sporting de Gijón - Las Palmas en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 12
02 de Noviembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 9
0
0
Min. 13''
Falta de Iván Gil (Las Palmas).
Min. 11''
Iván Gil (Las Palmas) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 11''
Remate fallado por Pablo García (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Nacho Martín tras botar una falta.
Min. 10''
Falta de Sergio Barcia (Las Palmas).
Min. 10''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 8''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Iván Gil (Las Palmas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Viti Rozada.
Min. 7''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Sergio Barcia.
Min. 7''
Remate rechazado de Pablo García (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 6''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Nacho Martín intentó un pase en profundidad pero Pablo García estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Remate rechazado de Amadou Coundoul (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pablo García.
Min. 3''
Milos Lukovic (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento