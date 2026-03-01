Síguenos en redes sociales:

Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 28

01 de Marzo de 2026 16:15 .h

- Min. 3

Sporting de Gijón

Sporting de Gijón

0

0

Leganés

Leganés

El Molinón - Enrique Castro Quini

Árbitro: Daniel Palencia Caballero

Sporting de Gijón - Leganés en directo

Min. '

El partido se ha suspendido debido a razón desconocida, Sporting Gijón 0, CD Leganés 0.

Min. 4''

Final primera parte, Sporting Gijón 0, CD Leganés 0.

Min. 3''

Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Min. 3''

Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).

Min. 2''

Remate parado por bajo a la izquierda. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Otero.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

