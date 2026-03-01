Sporting de Gijón - Leganés en directo

Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 28
01 de Marzo de 2026 16:15 .h
- Min. 3
0
0
Min. '
El partido se ha suspendido debido a razón desconocida, Sporting Gijón 0, CD Leganés 0.
Min. 4''
Final primera parte, Sporting Gijón 0, CD Leganés 0.
Min. 3''
Óscar Plano (CD Leganés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 2''
Remate parado por bajo a la izquierda. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Otero.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento