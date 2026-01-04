Sporting de Gijón - Málaga en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 20
04 de Enero de 2026 14:00 .h
1ª parte - Min. 34
0
1
Min. 35' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 0, Málaga CF 1. Chupe (Málaga CF) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 34''
David Larrubia (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 34''
Remate fallado por Diego Murillo (Málaga CF) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aarón Ochoa con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 33''
Corner,Málaga CF. Corner cometido por Eric Curbelo.
Min. 33''
Remate fallado por Diego Sánchez (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de César Gelabert tras botar una falta.
Min. 32''
Falta de Izan Merino (Málaga CF).
Min. 32''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
David Larrubia (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Diego Sánchez (Sporting Gijón).
Min. 29''
Aarón Ochoa (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 27''
Einar Galilea (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 27''
Falta de Carlos Puga (Málaga CF).
Min. 27''
Gaspar Campos (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Adrián Niño (Málaga CF).
Min. 21''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Nacho Martín intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Se reanuda el partido.
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Einar Galilea (Málaga CF).
Min. 18''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 18''
Falta de César Gelabert (Sporting Gijón).
Min. 18''
Einar Galilea (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Juan Otero intentó un pase en profundidad pero Guille Rosas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Remate fallado por Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se le va demasiado alto. Asistencia de César Gelabert.
Min. 9''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Guille Rosas intentó un pase en profundidad pero César Gelabert estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Guille Rosas intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate rechazado de Adrián Niño (Málaga CF) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de David Larrubia.
Min. 5''
Falta de Aarón Ochoa (Málaga CF).
Min. 5''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,Málaga CF. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 4''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Chupe (Málaga CF) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Carlos Puga.
Min. 4''
Remate rechazado de David Larrubia (Málaga CF) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Izan Merino.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento