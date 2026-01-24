Sporting de Gijón - Mirandés en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 23
24 de Enero de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 27
0
0
Min. 28''
Toni Tamarit (Mirandés) remata poste, remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 27''
Remate fallado por Carlos Fernández (Mirandés) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rafel Bauzà tras botar una falta.
Min. 26''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 26''
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 25''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 25''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 25''
Rafel Bauzà (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 24''
Se reanuda el partido.
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Jonathan Dubasin (Sporting Gijón).
Min. 21''
Iker Córdoba (Mirandés) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 21''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Falta de Iker Córdoba (Mirandés).
Min. 15''
Falta de Eric Curbelo (Sporting Gijón).
Min. 15''
Alberto Marí (Mirandés) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate rechazado de Manu Rodríguez (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 15''
Remate rechazado de Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Juan Otero.
Min. 13''
Remate rechazado de Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 12''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 12''
Falta de Rafel Bauzà (Mirandés).
Min. 9''
Remate fallado por Pablo Pérez (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Rafel Bauzà tras un saque de esquina.
Min. 9''
Corner,Mirandés. Corner cometido por Eric Curbelo.
Min. 8''
Eric Curbelo (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Alberto Marí (Mirandés).
Min. 7''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Javi Hernández (Mirandés).
Min. 7''
Remate rechazado de Javi Hernández (Mirandés) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Toni Tamarit.
Min. 5''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Pablo Pérez (Mirandés) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Toni Tamarit.
Min. 4''
Corner,Mirandés. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 4''
Remate rechazado de Toni Tamarit (Mirandés) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Rafel Bauzà.
Min. 1''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Iker Córdoba.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento