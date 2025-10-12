Sporting de Gijón - Racing de Santander en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 9
12 de Octubre de 2025 16:15 .h
Descanso - Min. 46
1
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Sporting Gijón 1, Racing de Santander 0.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Maguette Gueye (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 43''
Remate fallado por Asier Villalibre (Racing de Santander) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Iñigo Vicente con un centro al área tras botar una falta.
Min. 42''
Clément Michelin (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 41''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Gaspar Campos intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 39''
Falta de Maguette Gueye (Racing de Santander).
Min. 39''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Maguette Gueye (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Falta de Justin Smith (Sporting Gijón).
Min. 38''
Falta de Jorge Salinas (Racing de Santander).
Min. 38''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Asier Villalibre (Racing de Santander) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 37''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 36''
Pablo Ramón (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Pablo Ramón (Racing de Santander).
Min. 35''
Asier Villalibre (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 34''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Otero.
Min. 33''
Se reanuda el partido.
Min. 33''
El juego está detenido debido a una lesión Facundo González (Racing de Santander).
Min. 33''
El juego está detenido debido a una lesión Rubén Yáñez (Sporting Gijón).
Min. 31''
Clément Michelin (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 29''
Remate fallado por Aritz Aldasoro (Racing de Santander) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 29''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. 27''
Jorge Salinas (Racing de Santander) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 27''
Falta de Jorge Salinas (Racing de Santander).
Min. 27''
Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Clément Michelin (Racing de Santander) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Andrés Martín.
Min. 26''
Facundo González (Racing de Santander) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 25''
Remate fallado por Andrés Martín (Racing de Santander) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Marco Sangalli con un pase de cabeza.
Min. 21''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gaspar Campos.
Min. 20''
Remate rechazado de Andrés Martín (Racing de Santander) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Iñigo Vicente.
Min. 19''
Remate fallado por Maguette Gueye (Racing de Santander) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 16''
Remate fallado por Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área.
Min. 14' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Racing de Santander 0. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Guille Rosas con un centro al área.
Min. 13''
Remate fallado por Andrés Martín (Racing de Santander) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Racing de Santander. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 11''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Asier Villalibre (Racing de Santander).
Min. 10''
Remate rechazado de Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Corredera.
Min. 8''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jorge Salinas.
Min. 8''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jorge Salinas.
Min. 4''
Justin Smith (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Asier Villalibre (Racing de Santander).
Min. 4''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Diego Sánchez intentó un pase en profundidad pero Jonathan Dubasin estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento