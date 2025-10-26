Sporting de Gijón - Real Zaragoza en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 11
26 de Octubre de 2025 18:30 .h
1ª parte - Min. 41
1
0
Min. 42''
Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Lucas Perrin.
Min. 40''
Remate fallado por Tachi (Real Zaragoza) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Raúl Guti con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Diego Sánchez.
Min. 39''
Min. 39''
Cambio en Real Zaragoza, entra al campo Yussif Saidu sustituyendo a Aleksandar Radovanovic debido a una lesión.
Min. 37''
El juego está detenido debido a una lesión Adrián Rodríguez (Real Zaragoza).
Min. 36''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Nacho Martín sustituyendo a Gaspar Campos debido a una lesión.
Min. 34''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 34''
Falta de Marcos Cuenca (Real Zaragoza).
Min. 33''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Mario Soberón (Real Zaragoza).
Min. 31''
Lucas Perrin (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Mario Soberón (Real Zaragoza).
Min. 31''
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Gaspar Campos (Sporting Gijón).
Min. 29''
Remate fallado por Tachi (Real Zaragoza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Min. 29''
Remate rechazado de Martín Aguirregabiria (Real Zaragoza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Tachi.
Min. 28''
Falta de Lucas Perrin (Sporting Gijón).
Min. 28''
Mario Soberón (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 26''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jonathan Dubasin (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Pablo Vázquez.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sporting Gijón 1, Real Zaragoza 0. Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de César Gelabert con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Adrián Rodríguez.
Min. 21''
Mano de Raúl Guti (Real Zaragoza).
Min. 20''
Remate fallado por Raúl Guti (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Francho Serrano.
Min. 19''
Min. 19''
El juego está detenido (Sporting Gijón).
Min. 18''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Marcos Cuenca.
Min. 16''
Remate fallado por Gaspar Campos (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto.
Min. 15''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Remate fallado por Marcos Cuenca (Real Zaragoza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 10''
Corner,Real Zaragoza. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 9''
Raúl Guti (Real Zaragoza) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 5''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 5''
Carlos Pomares (Real Zaragoza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Mano de Raúl Guti (Real Zaragoza).
Min. 2''
Falta de Pablo Insua (Real Zaragoza).
Min. 2''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento