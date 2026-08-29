Albacete - Real Oviedo en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 3
29 de Agosto de 2026 19:00 .h
2ª parte - Min. 48
0
1
Min. 49''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Lluís López.
Min. 49''
Falta de Lorenzo Aguado (Albacete).
Min. 49''
Jacobo González (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Se reanuda el partido.
Min. 47''
El juego está detenido debido a una lesión Fran Gámez (Albacete).
Min. 46''
Samu Rodríguez (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 46''
Fran Gámez (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Samu Rodríguez (Real Oviedo).
Min. '
Empieza segunda parte Albacete 0, Real Oviedo 1.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Albacete 0, Real Oviedo 1.
Min. 45'+3''
Lluís López (Albacete) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+3''
Falta de Lluís López (Albacete).
Min. 45'+3''
Aisar (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+2''
Corner,Albacete. Corner cometido por Samu Rodríguez.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Mario Soberón (Albacete) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Alexandru Isfan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Agustín Albarracín (Albacete) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sergio Ortuño.
Min. 42' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Albacete 0, Real Oviedo 1. Pablo Sáenz (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alexandru Isfan.
Min. 41''
Youness Lachhab (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Remate fallado por Pepe Sánchez (Albacete) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fran Gámez con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 39''
Corner,Albacete. Corner cometido por Carlos Domínguez.
Min. 38''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alexandru Isfan (Real Oviedo) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
Min. 38''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Sáenz (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Samu Rodríguez.
Min. 37''
Remate fallado por Carlos Domínguez (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jacobo González con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 37''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Antonio Pacheco.
Min. 37''
Remate rechazado de Youness Lachhab (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pablo Sáenz.
Min. 34''
Remate rechazado de Agustín Albarracín (Albacete) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Aguado con un pase de cabeza.
Min. 34''
Remate rechazado de José Corpas (Albacete) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Antonio Pacheco.
Min. 33''
Falta de José Corpas (Albacete).
Min. 33''
Aisar (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Se reanuda el partido.
Min. 30''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 30''
Carlos Neva (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Aisar (Real Oviedo).
Min. 28''
Remate fallado por Lorenzo Aguado (Albacete) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Carlos Neva con un centro al área.
Min. 25''
Fuera de juego, Albacete. Pepe Sánchez intentó un pase en profundidad pero Mario Soberón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Corner,Albacete. Corner cometido por David Costas.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. José Corpas (Albacete) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 21''
Falta de Youness Lachhab (Real Oviedo).
Min. 21''
Antonio Pacheco (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Pablo Sáenz (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de José Corpas (Albacete).
Min. 18''
Cambio en Albacete, entra al campo Agustín Albarracín sustituyendo a Munir El Haddadi debido a una lesión.
Min. 16''
Fuera de juego, Real Oviedo. Samu Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Jacobo González estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Falta de Youness Lachhab (Real Oviedo).
Min. 13''
Mario Soberón (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate fallado por Alexandru Isfan (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pablo Sáenz con un centro al área.
Min. 4''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Jacobo González (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Aisar con un centro al área.
Min. 3''
Corner,Albacete. Corner cometido por Samu Rodríguez.
Min. 2''
Munir El Haddadi (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Samu Rodríguez (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento