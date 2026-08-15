Real Oviedo - Granada CF en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 1
15 de Agosto de 2026 19:00 .h
1ª parte - Min. 27
0
0
Min. 28''
Remate rechazado de Sergio Rodelas (Granada) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 26''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Raúl Lizoain.
Min. 26''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Chris Ramos (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 24''
Chinaza Onouha (Granada) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 24''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Chinaza Onouha (Granada).
Min. 22''
Remate fallado por Sergio López (Granada) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 21''
Corner,Granada. Corner cometido por Youness Lachhab.
Min. 18''
Falta de Dani Calvo (Real Oviedo).
Min. 18''
Chinaza Onouha (Granada) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 16''
Falta de Pablo Sáenz (Real Oviedo).
Min. 16''
Baïla Diallo (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Samu Rodríguez (Real Oviedo).
Min. 13''
Pedro Alemañ (Granada) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Remate fallado por David Costas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alberto Reina con un centro al área tras botar una falta.
Min. 11''
Pablo Sáenz (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 11''
Falta de Baïla Diallo (Granada).
Min. 2''
Falta de Gerard Gumbau (Granada).
Min. 2''
Jacobo González (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento