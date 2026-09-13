Real Valladolid - Real Oviedo en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 5
13 de Septiembre de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 45
0
1
Min. 45'+1''
Remate fallado por Pablo Sáenz (Real Oviedo) remate con la izquierda desde la banda izquierda que se va alto y desviado por la derecha tras un contraataque.
Min. 45''
Remate rechazado de Tay Abed (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Robin van Duiven.
Min. 45''
Tay Abed (Real Valladolid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45''
Min. 40''
Luis Chacón (Real Valladolid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Min. 39''
Fuera de juego, Real Oviedo. Dani Calvo intentó un pase en profundidad pero Alexandru Isfan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38''
Mano de Luis Chacón (Real Valladolid).
Min. 38''
Remate rechazado de Tay Abed (Real Valladolid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Iván Alejo.
Min. 35''
Remate fallado por David Torres (Real Valladolid) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Tay Abed con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Iván Alejo (Real Valladolid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 35''
Falta de Pablo Sáenz (Real Oviedo).
Min. 34''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 31''
Remate fallado por David Torres (Real Valladolid) remate de cabeza desde muy cerca que sale rozando el larguero. Asistencia de Luis Chacón con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 31''
Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Carlos Domínguez.
Min. 31''
Remate rechazado de Tay Abed (Real Valladolid) remate con la izquierda desde muy lejos y en posición inverosímil.
Min. 30''
Youness Lachhab (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 30''
Álex Balboa (Real Valladolid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 30''
Min. 28''
Corner,Real Valladolid. Corner cometido por Carlos Domínguez.
Min. 27''
Álvaro Aceves (Real Valladolid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 25' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Valladolid 0, Real Oviedo 1. Carlos Domínguez (Real Oviedo) remate con la izquierda desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo tras un saque de esquina.
Min. 24''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Kaj de Rooij.
Min. 23''
Iván Alejo (Real Valladolid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 23''
Falta de Iván Alejo (Real Valladolid).
Min. 23''
Dani Villahermosa (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 21''
Remate parado por bajo a la izquierda. Aisar (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 20''
Remate fallado por Pablo Sáenz (Real Oviedo) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se le va demasiado alto. Asistencia de Mikel Goti.
Min. 18''
Remate fallado por Dani Villahermosa (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pablo Sáenz tras un saque de esquina.
Min. 17''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Álvaro Aceves.
Min. 16''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexandru Isfan (Real Oviedo) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Pablo Sáenz.
Min. 13''
Falta de Kaj de Rooij (Real Valladolid).
Min. 13''
Aisar (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Fuera de juego, Real Oviedo. Juan Cruz intentó un pase en profundidad pero Alexandru Isfan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
Dani Calvo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 11''
El juego está detenido (Real Valladolid).
Min. 10''
Fuera de juego, Real Oviedo. Juan Cruz intentó un pase en profundidad pero Alberto Reina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Fuera de juego, Real Oviedo. Youness Lachhab intentó un pase en profundidad pero Alexandru Isfan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 2''
Carlos Clerc (Real Valladolid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento