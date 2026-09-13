Sporting de Gijón - Eldense en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 5
13 de Septiembre de 2026 14:00 .h
2ª parte - Min. 63
0
0
Min. 64''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por David Ruiz Montero.
Min. 63''
Remate fallado por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de César Gelabert con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 63''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 63''
Fidel (Eldense) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 61''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Ramon Vila.
Min. 61''
Remate parado a la escuadra izquierda. Mamadou Loum (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Álex Corredera.
Min. 61''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Mamadou Loum sustituyendo a Nacho Martín.
Min. 60''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 60''
Falta de Carlos Guirao (Eldense).
Min. 59''
Cambio en Eldense, entra al campo Guille Macho sustituyendo a Roberto López.
Min. 59''
Remate fallado por Álex Corredera (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guille Rosas.
Min. 58''
Remate fallado por Roberto López (Eldense) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Manu Nieto.
Min. 56''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alejo Sarco (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Aimar Duñabeitia.
Min. 55''
Remate fallado por Pablo Vázquez (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Álex Corredera con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 55''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Ramon Vila.
Min. 55''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nikita Iosifov (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de César Gelabert.
Min. 53''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Min. 51''
Remate rechazado de César Gelabert (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 50''
Falta de Nacho Martín (Sporting Gijón).
Min. 50''
Roberto López (Eldense) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Remate fallado por Aingeru Olabarrieta (Eldense) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Manu Nieto.
Min. 47''
Alejo Sarco (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 47''
Falta de Álex Serra (Eldense).
Min. '
Empieza segunda parte Sporting Gijón 0, Eldense 0.
Min. 45''
Final primera parte, Sporting Gijón 0, Eldense 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Pablo Vázquez intentó un pase en profundidad pero Alejo Sarco estaba en posición de fuera de juego.
Min. 43''
Aimar Duñabeitia (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Min. 40''
Justin Smith (Eldense) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Min. 40''
Falta de Justin Smith (Eldense).
Min. 38''
Alejandro Ibarrondo (Eldense) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Min. 38''
Falta de Alejandro Ibarrondo (Eldense).
Min. 36''
Pablo Vázquez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 36''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 36''
Fidel (Eldense) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Alejo Sarco (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Floris Smand (Eldense).
Min. 35''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Carlos Guirao (Eldense).
Min. 32''
Corner,Eldense. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 32''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Aingeru Olabarrieta (Eldense) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Roberto López.
Min. 32''
Falta de Alejo Sarco (Sporting Gijón).
Min. 32''
Justin Smith (Eldense) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 29''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 29''
Álex Serra (Eldense) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Nacho Martín intentó un pase en profundidad pero Alejo Sarco estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Remate fallado por Alejo Sarco (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Vázquez.
Min. 25''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Falta de Álex Serra (Eldense).
Min. 23''
Falta de Alejandro Ibarrondo (Eldense).
Min. 23''
Min. 20''
Fuera de juego, Eldense. Aingeru Olabarrieta intentó un pase en profundidad pero Manu Nieto estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Fidel (Eldense) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Andrés Cuenca (Sporting Gijón).
Min. 18''
Min. 18''
Aimar Duñabeitia (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 14''
Falta de Aingeru Olabarrieta (Eldense).
Min. 14''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Corner,Eldense. Corner cometido por Pablo Vázquez.
Min. 10''
Remate fallado por Manu Nieto (Eldense) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alejandro Ibarrondo tras un contraataque.
Min. 9''
Remate fallado por Aingeru Olabarrieta (Eldense) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de David Ruiz Montero.
Min. 8''
Falta de Justin Smith (Eldense).
Min. 8''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Corner,Eldense. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 5''
Remate fallado por David Ruiz Montero (Eldense) remate con la izquierda desde la banda izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Justin Smith.
Min. 4''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 4''
Álex Serra (Eldense) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Remate rechazado de Alejo Sarco (Sporting Gijón) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Juan Otero.
Min. 2''
Remate rechazado de David Ruiz Montero (Eldense) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 1''
Corner,Eldense. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento