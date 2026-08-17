Sporting de Gijón - Sabadell en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 1
17 de Agosto de 2026 19:00 .h
2ª parte - Min. 64
0
0
Min. 65''
Min. 63''
Cambio en Sabadell, entra al campo Nicholas Gioacchini sustituyendo a Yanis Rahmani.
Min. 63''
Cambio en Sabadell, entra al campo Xavi Moreno sustituyendo a Joel Priego.
Min. 62''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Hugo Guillamón sustituyendo a Nikita Iosifov.
Min. 62''
Cambio en Sporting Gijón, entra al campo Konrad de la Fuente sustituyendo a Alejo Sarco.
Min. 61''
Alejo Sarco (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 61''
Falta de Ton Ripoll (Sabadell).
Min. 60''
Nikita Iosifov (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Falta de Ton Ripoll (Sabadell).
Min. 60''
Remate fallado por Óscar Sanz (Sabadell) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ton Ripoll con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 59''
Corner,Sabadell. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 58''
Fuera de juego, Sabadell. Pere Pons intentó un pase en profundidad pero Yanis Rahmani estaba en posición de fuera de juego.
Min. 57''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 54''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Manu Rodríguez (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Otero.
Min. 50''
Alejo Sarco (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Min. 50''
Remate fallado por Pere Pons (Sabadell) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que sale rozando el larguero.
Min. 50''
Remate rechazado de Pere Pons (Sabadell) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ton Ripoll con un centro al área.
Min. 48''
Falta de Nikita Iosifov (Sporting Gijón).
Min. 48''
Ton Ripoll (Sabadell) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza segunda parte Sporting Gijón 0, Sabadell 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Sporting Gijón 0, Sabadell 0.
Min. 45'+1''
Emanuel Gularte (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Manu Rodríguez (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45''
Remate fallado por Alejo Sarco (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guille Rosas tras un contraataque.
Min. 44''
César Gelabert (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Miki Codina (Sabadell).
Min. 40''
Óscar Sanz (Sabadell) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Falta de Óscar Sanz (Sabadell).
Min. 39''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero.
Min. 38''
Remate fallado por Joel Priego (Sabadell) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Quadri Liameed con un centro al área.
Min. 34''
Fuera de juego, Sabadell. Yanis Rahmani intentó un pase en profundidad pero Pere Pons estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Remate rechazado de Yanis Rahmani (Sabadell) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 33''
Corner,Sabadell. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Quadri Liameed (Sabadell) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Óscar Sanz.
Min. 33''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ton Ripoll (Sabadell) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Diego Fuoli.
Min. 32''
Falta de Pablo Vázquez (Sporting Gijón).
Min. 32''
Pere Pons (Sabadell) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Álex Corredera (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Pere Pons (Sabadell).
Min. 30''
Alejo Sarco (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Edgar González (Sabadell).
Min. 29''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Min. 29''
Remate fallado por Arthur Bonaldo (Sabadell) remate de cabeza desde muy cerca muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 28''
Corner,Sabadell. Corner cometido por Guille Rosas.
Min. 22''
Falta de Alejo Sarco (Sporting Gijón).
Min. 22''
Quadri Liameed (Sabadell) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Remate parado por bajo a la izquierda. Nikita Iosifov (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejo Sarco.
Min. 21''
Remate fallado por Guille Rosas (Sporting Gijón) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 18''
Fuera de juego, Sabadell. Edgar González intentó un pase en profundidad pero Yanis Rahmani estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Remate parado a la escuadra izquierda. Juan Otero (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Nikita Iosifov con un centro al área.
Min. 16''
Falta de Óscar Sanz (Sabadell).
Min. 16''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Diego Sánchez intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
¡Penalti fallado! Disparo fuera de Yanis Rahmani (Sabadell) remate con la izquierda muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 11''
Penalti a favor del Sabadell. Edgar González sufrió falta en el área.
Min. 11''
Penalti cometido por Emanuel Gularte (Sporting Gijón) tras una falta dentro del área.
Min. 10''
Corner,Sabadell. Corner cometido por Manu Rodríguez.
Min. 10''
Remate rechazado de Pere Pons (Sabadell) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 8''
Fuera de juego, Sabadell. Pere Pons intentó un pase en profundidad pero Ton Ripoll estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Remate rechazado de Pere Pons (Sabadell) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 6''
Fuera de juego, Sabadell. Pere Pons intentó un pase en profundidad pero Yanis Rahmani estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Fuera de juego, Sabadell. Ton Ripoll intentó un pase en profundidad pero Yanis Rahmani estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Fuera de juego, Sporting Gijón. Álex Corredera intentó un pase en profundidad pero Juan Otero estaba en posición de fuera de juego.
Min. 4''
Remate fallado por Miki Codina (Sabadell) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yanis Rahmani.
Min. 3''
Corner,Sabadell. Corner cometido por Nikita Iosifov.
Min. 1''
Miki Codina (Sabadell) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento