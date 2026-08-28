Tenerife - Sporting de Gijón en directo

En directo Segunda División - LaLiga Hypermotion - Jornada 3
28 de Agosto de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 44
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1
Min. 45''
José León (Tenerife) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Guille Rosas (Sporting Gijón) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 44''
Revisión del VAR: Sporting Gijón Gol (Guille Rosas).
Min. 43' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Tenerife 0, Sporting Gijón 1. Guille Rosas (Sporting Gijón) remate de cabeza desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Nikita Iosifov con un centro al área.
Min. 39''
Mano de Nacho Gil (Tenerife).
Min. 39''
Remate fallado por Enric Gallego (Tenerife) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nacho Gil con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 38''
Corner,Tenerife. Corner cometido por Nikita Iosifov.
Min. 34''
Corner,Tenerife. Corner cometido por Aimar Duñabeitia.
Min. 29''
Corner,Sporting Gijón. Corner cometido por Jesús Álvarez.
Min. 28''
Remate rechazado de Nikita Iosifov (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 28''
Aimar Duñabeitia (Sporting Gijón) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Falta de Víctor Moreno (Tenerife).
Min. 25''
Falta de Guille Rosas (Sporting Gijón).
Min. 25''
Nacho Gil (Tenerife) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 23''
Fuera de juego, Tenerife. Anthony Landázuri intentó un pase en profundidad pero Baba Diocou estaba en posición de fuera de juego.
Min. 21''
Falta de Juan Otero (Sporting Gijón).
Min. 21''
Nacho Gil (Tenerife) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Enric Gallego (Tenerife) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 16''
Juan Otero (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Anthony Landázuri (Tenerife).
Min. 15''
Falta de Andrés Cuenca (Sporting Gijón).
Min. 15''
Baba Diocou (Tenerife) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Víctor Moreno (Tenerife) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 12''
Nacho Martín (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Jesús Álvarez (Tenerife).
Min. 10''
Andrés Cuenca (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Enric Gallego (Tenerife).
Min. 9''
Remate fallado por José León (Tenerife) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Nacho Gil con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 9''
Corner,Tenerife. Corner cometido por Rubén Yáñez.
Min. 8''
Remate parado por bajo a la izquierda. Juanjo Sánchez (Tenerife) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Enric Gallego.
Min. 8''
Remate fallado por Juan Otero (Sporting Gijón) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rubén Yáñez.
Min. 5''
Falta de Víctor Moreno (Tenerife).
Min. 5''
Aimar Duñabeitia (Sporting Gijón) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Konrad de la Fuente (Sporting Gijón).
Min. 3''
Dani Martín (Tenerife) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Álex Corredera (Sporting Gijón).
Min. 1''
César Álvarez (Tenerife) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Fuera de juego, Tenerife. César Álvarez intentó un pase en profundidad pero Baba Diocou estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento