Barcelona - Athletic Club en directo

En directo Supercopa de España - Jornada 1
07 de Enero de 2026 20:00 .h
1ª parte - Min. 9
0
0
Min. 14''
Mano de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 13''
Fuera de juego, Athletic Club. Jesús Areso intentó un pase en profundidad pero Alex Berenguer estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Fuera de juego, Athletic Club. Alex Berenguer intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 9''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 2''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 2''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Eric García.
Min. 2''
Remate rechazado de Aitor Paredes (Athletic Club) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
Min. 1''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento