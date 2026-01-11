Barcelona - Real Madrid en directo

En directo Supercopa de España - Jornada 2
11 de Enero de 2026 20:00 .h
1ª parte - Min. 46
1
1
Min. 45'+2' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Gonzalo García tras un contraataque.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aurélien Tchouaméni.
Min. 43''
Min. 43''
Min. 41''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 41''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Pedri.
Min. 41''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 41''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 36' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Real Madrid 0. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Fermín López.
Min. 35''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 35''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 35''
Remate fallado por Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 34''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Pedri.
Min. 33''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo con un pase de cabeza.
Min. 32''
Se reanuda el partido.
Min. 29''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 29''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 29''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alejandro Balde.
Min. 24''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 23''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Min. 22''
Min. 19''
Falta de Raphinha (Barcelona).
Min. 19''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Raphinha.
Min. 15''
Remate rechazado de Eric García (Barcelona) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 15''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 14''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 14''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Eric García.
Min. 6''
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 4''
Min. 4''
Min. 1''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento