El Sporting dará en Alcorcón un pasito más hacia la lejana meta que es el final de temporada. La bola de cristal está apagada o fuera de cobertura, así que aún no se atisba en qué lugar de la cadena alimenticia estará el Sporting en las fechas a las que el covid quiera llevar el cierre del show: si en la cúspide de la pirámide jalándose a los rivales, buscando resguardo en una madriguera huyendo de depredadores y del desastre o del ya conocido tedio. De momento, y salvo la donación realizada en Oviedo y el patinazo de Málaga, los de Gallego habitan en la cúspide. Toca seguir ahí. Y a los rojiblancos les toca hacerlo a costa del Alcorcón, irregular en este arranque y con algunos problemas derivados de la pandemia. El partido llega en horario de documental de elefantes, pigazu o del salseo que ha dejado la resaca de “La isla de las tentaciones”. Aunque se supone que no habrá dudas de qué canal elegir. Lo que no está tan claro es cuál será el plan de Gallego. Habrá que ver quiénes entran y quiénes salen. Por ejemplo, si habrá titularidad para Gaspar una vez comprobado que, por ahora, el plan A para los extremos no acaba de estar claro. Aitor sigue creyendo que está jugando a la Playstation y Cumic se mantiene en la fase de acoplamiento. Así que igual toca otra ración de chavales criados en el semillero de La Asunción. Son las cosas de la cadena trófica, donde a veces el pez chico se zampa al grande. O no.