Sonrisas en Alcorcón, caminando por el lado salvaje en la capital. La noria para los equipos asturianos gira a distinta velocidad. De momento, los que disfrutan de tener las mejores vistas y bufé son los chicos de Gallego. Enfilando la décima jornada, el técnico parece que ha dado con la fórmula, mezclando en su justa medida experiencia y la sangre de jóvenes lobos sedientos de gloria. Los escolinos de la quinta del cole están aportando lo que en la era precovid se hubiera buscado a golpe de catálogo de agencia de representación. Mareo se empeña en dejar mal a los mercaderes del zoco. Está por ver si la racha dura. Si las sensaciones sirven, las de Alcorcón muestran que el Sporting, a pesar de su peligrosa falta de puntería, no dejó de furar para lograr tres puntos que en otros tiempos se hubieran ido por el desagüe. Pero Gallego sigue sin dar permiso para montar el tablao flamenco. Nada hay que celebrar aún. El técnico sabe que tener que generar media docena de ocasiones para marcar es una quimera en Segunda. Ya no sólo es Djuka el que sale de caza con una escopeta de feria. Al balcánico se le ha unido Aitor. Y cosas del fútbol, en Madrid acabaron siendo los goleadores. De no ser así, el fuego graneado habría sido intenso. Pero algo ha cambiado en este Sporting que no solo ha convertido a Djuka en el “Pichichi”, sino que ya viaja cómodo en el vagón vip en el que ha entrado derribando la puerta gracias a sus escolinos y serbios.